Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 11:33 | Сентябрь 3 2017
11:33 | Сентябрь 3 2017

МЧС Армении в 2018г получит из Японии 39 пожарных автомобилей

МЧС Армении в 2018г получит из Японии 39 пожарных автомобилей

МЧС Армении предусматривает в 2018 году получить из Японии 39 пожарных автомобилей, благодаря чему возможным станет обновление спасательно-пожарной техники в регионах, в частности, Тавушской, Ширакской и Лорийской областях РА. Об этом сообщил вчера на брифинге замглавы МЧС Армении Давид Карапетян.

По его словам, во всех областях республики сформированы центры кризисного управления. За текущий год, в период с января по август, в МЧС поступило в общей сложности 1 млн. 239 тыс. 372 звонка.

Кроме того, сообщил замминистра, по приказу главы МЧС Давида Тонояна несколько месяцев назад было заказано специализированное исследование о внедрении в Армении программы противоградовых ракетный станций.

«Через некоторое время в Армавирской и Арагацотнской областях будут установлены три такие противоградовые станции для защиты сельскохозяйственных угодий площадью в 45 тыс. гектаров», – сказал Д. Карапетян.

Фото — из архива

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Рубрики: Регионы

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