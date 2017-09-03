На конференции в Турции по османским архивам будет обсуждаться вопрос о Геноциде армян

В ноябре в Турции состоится 2-я Международная конференция по Османским архивам, в ходе которой будет также обсуждаться вопрос о Геноциде армян. Об этом сообщает турецкая газета «Акшам», отмечая, что конференцию откроет президент страны Реджеп Эрдоган.

Среди участников будут деятели науки и культуры, историки, архивисты, которые, согласно источнику, «на основе официальных документов и материалов архивов Османской империи обсудят исторические факты».

В частности, на конференции будут проведены обсуждения по темам «Эмиграция и насильственная высылка в Османской империи» и «Лозанна и вопросы проливов».

Ermenihaber.am