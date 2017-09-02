Российская ревность и азербайджанская ненависть – против суверенитета Армении

Кому мешает представляющая из себя интерес и стремящаяся быть сильной Армения?

Одно из заявлений в известном интервью посла США вызвало особенный переполох. Что именно сказал Ричард Миллс? «Армения проводит хорошую работу, уравновешивая отношения со всеми своими соседями, в том числе с Россией и Ираном, а также с США и Евросоюзом. По приезде в Армению моя позиция была четкой: США никогда не рассматривали свои отношения с Арменией как игру с «нулевым» результатом, то есть, наши отношения должны быть более крепкими, более глубокими, однако отношения Армении с другими странами должны ухудшиться. Это никогда не было целью правительства США, и я не думаю, что это является целью правительства Армении. Но мы предельно ясно сказали, что наша цель в том, чтобы быть уверенными, что Армения может принимать суверенные решения о том, какой путь она избирает, какую экономическую и политическую модель выбирает. Мы хотим дать Армении инструменты для того, чтобы она продолжала принимать суверенные решения, и быть уверенными, что Армения не подвергнется давлению со стороны других с целью следования тому пути, по которому Армения идти не желает. Думаю, мы имеем хороший пример в плане способности Армении уравновешивать свои интересы и работать с США. Это участие Армении в учениях НАТО «Достойный партнер», которые прошли в начале августа этого года в Грузии. Армения должна гордиться тем, что стала единственным членом ОДКБ, принявшим участие в этих учениях, и внесла очень важный вклад, обеспечив медицинской службой, которая обслуживала все страны-участницы. Это помогло вооруженным силам Армении, этим учениям и обеспечению безопасности в Европе».

На вопрос могут ли санкции США как-то отразиться на на армянских олигархах, посол ответил: «Полагаю, вопрос должен был быть – как армянские олигархи влияют на развитие Армении? Это вопрос, о котором власти и народ Армении должны задуматься. Американские санкции, принятые Конгрессом, нацелены на определенные секторы экономики России и на отдельные лица. Еще рано делать выводы о том, как повлияют эти санкции на Россию, однако я знаю, что мы предпринимаем все возможные шаги для того, чтобы быт уверенными, что санкции достигнут своей цели. Мы не преследуем цель, чтобы эти санкции повлияли на экономику Армении или на наших партнеров в Армении».

Мы уже писали об определенных приступах подозрительного внимания по отношению к Армении. Нет недостатка в «недовольстве» и «озабоченности» антироссийскими настроениями в Армении и последовательных попытках представить Армению в качестве врага России, и это делается как из России, так и из Азербайджана. Интересно, что подобные настроения появились на фоне новых импульсов касательно развития отношений Армения-Иран, армяно-китайских, армяно-израильских отношений, и, конечно же, участия Армении в двух учениях НАТО. Кстати, отметим, что на полигоне Орфоло в Ахалцихе и бронетанковом центре имени лейтенанта Шота Хурцидзе 3-11 сентября состоятся многонациональные военные учения Agile Spirit 2017.В минобороны Грузии сообщили, что в военных учениях примут участие военнослужащие из Грузии, Армении, Болгарии, Латвии, Румынии и Украины. Военные учения включают полевые и штабные фазы, и их сценарий основан на операциях стабильности, наступления, и обороны. Учения преследуют целью готовность к совместным операциям или к кризисам в составе сил реагирования НАТО, а также усовершенствование взаимодействия с США и странами партнерами. Учения Agile Spirit начиная с 2011 года каждый год проводятся в Грузии, изначально в них участвовали США и Грузии, а уже с 2015 года присоединились и другие страны.

Если даже на уровне властей недовольства не выражается, все равно, очевидно, что с российской стороны «сцены ревности» будут – на экспертном, политологическом уровне. На этом фоне не является неожиданностью то, что именно российские эксперты в азербайджанских СМИ не исключили, что «Евросоюз может отложить подписание документа с Арменией».

Фактически, создалась ситуация, в которой российская ревность и азербайджанская ненависть объединились против суверенитета Армении. И это имеет свои причины. Российско-азербайджанские интересы совпадают в том, чтобы в переговорах по карабахскому урегулированию армянские власти были слабыми и неуверенными в себе.

Посол США в Армении представил позицию, которая выражает всего лишь видение Вашингтона. Они всего лишь хотят быть уверенными, что Армения может принимать суверенные решения в выборе экономической и политической моделей.

А разве граждане Армении не этого желают? Разве мы уже на протяжении долгих лет не жалуемся, не выступаем против отсутствия достаточно прочной позиции, влияния Армения по разным вопросам?

Следовательно, кому мешает стремящаяся быть сильной Армения? Это не риторический вопрос, ответ известен всем, просто, исходя из определенных соображений лица, готовые на то, чтобы исказить заявления посла США, начнут представлять все в выгодном им же свете, а результатом будет следующее: «смотрите, Запад увеличил влияние на Армению», «смотрите, Запад хочет устроить вторую Украину в Армении», нельзя позволять, чтобы западные деятели «отравляли» Армению и так далее…

Это более, чем примитивное и давно уже поднадоевшее всем представление, всего лишь нужно уметь правильно воспринимать реальные мотивы и выводы «обеспокоенных» и «заинтересованных» и сделать выводы.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

01.09.2017г