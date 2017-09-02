Отныне обязанность всех нас – работать с удвоенной, утроенной силой: Виталий Баласанян

Секретарь Совета национальной безопасности Республики Арцах, герой Арцаха Виталий Баласанян, выступая перед журналистами в связи с 26-й годовщиной независимости Арцаха, сказал:

«Я безоговорочно подчеркиваю, что это пот и труд всех армян, и когда мы все едины, мы одерживаем победы. Я хочу поздравить всех нас и пожелать успехов.

Отныне обязанность всех нас работать с удвоенной, утроенной силой, чтобы на наших границах не было напряженности, и мы могли однозначно продвигать вперед наше государственное строительство».

Давид АБАГЯН