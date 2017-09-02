Кремль: участие президента России на Генассамблее ООН в Нью-Йорке «не планируется»

Президент России Владимир Путин не планирует в этом году посетить Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Как передает РБК, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Участие президента РФ не планируется», – сказал он.

Генассамблея ООН откроется 12 сентября в Нью-Йорке, с 19 сентября начнутся обсуждения внешнеполитических вопросов в рамках недели высокого уровня.

В том числе, как сообщало Reuters, 18 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп проведет встречу с мировыми лидерами по вопросу реформы структуры ООН. В декларации содержится призыв и к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу «начать эффективную и целесообразную реформу» организации.

В проекте документа, по данным агентства, указывается на необходимость лучше согласовывать свою работу по гуманитарной помощи, «развитию и поддержанию мирных инициатив» стран-членов Организации, а также сокращение дублирующих функций ООН.