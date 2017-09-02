Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу в полном объеме

1 сентября в полном объеме вступило в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, передает Европейская правда.

Как известно, Соглашение об ассоциации было подписано в два этапа: политическая часть была подписана 21 марта 2014, а экономическая часть — 27 июня 2014 года.

А уже в сентябре 2014 года Верховная рада Украины и Европейский парламент синхронно ратифицировали Соглашение, однако для полного вступления в силу СА должно быть ратифицировано всеми 28 странами-членами ЕС. Из-за попытки заблокировать этот процесс в Нидерландах с помощью референдума процесс ратификации Соглашения затянулся на три года и был завершен только летом этого года.

Отметим, что с 1 ноября 2014 (из-за давления России торговые положения начали работать с 1 января 2016 года) до сегодняшнего дня Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС находилось в статусе временного применения (механизм ЕС, который позволил начать выполнение соглашения, не дожидаясь его ратификации).

С 1 сентября «временное применение» завершается, соглашение становится юридически действующим. Также начинается действие ряда статей, не входивших в объем временного применения.

Изменения коснутся раздела 5 соглашения под названием«Экономическое и секторальное сотрудничество», режим временного выполнения соглашения применяли только к 11 из 28 его глав.

В частности, начинается действие Соглашения касательно следующих секторальных направлений: макроэкономическое сотрудничество, управление государственными финансами, статистика, космос, наука и технологии, политика в сфере промышленности и предпринимательства, информационное общество, туризм и другие.

С 1 сентября дня вступает в силу также глава «Общественное здоровье». В рамках соглашения Украина должна имплементировать около 20 различных актов Евросоюза, но касаются они не коек в больницах, а курения, борьбы с инфекциями, алкогольной и наркотической зависимостью, раковыми заболеваниями и др.

В сфере образования Украина будет обязана имплементировать только две рекомендации Европарламента, касающиеся сотрудничества в этой сфере и создания европейской квалификационной системы для возможности получать образование в течение всей жизни.

Напомним, Соглашение об ассоциации ставит целью обновить общие институциональные рамки сотрудничества Украины и ЕС; способствовать углублению отношений во всех сферах; усилить политическую ассоциацию и экономическую интеграцию на основе взаимных прав и обязанностей.

А создание всесторонней и углубленной зоны свободной торговли должно способствовать постепенной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.