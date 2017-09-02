Главный тренер сборной Армении Артур Петросян: «К сожалению, повода для поздравлений нет»

1-го сентября, после матча Румыния-Армения в отборочном туре Чемпионата мира по футболу 2018 года, главный тренер сборной Армении по футболу Артур Петросян провел пресс-конференцию на стадионе «Arena Nationala» в Бухаресте.

– Что Вы можете сказать о новом составе сборной Армении?

– Скажу, что до красной карточки, все, что мы запланировали, получилось. Было слишком много потерь мяча на нашей половине поля, из-за чего мы давали сопернику возможность для контратак, но, в любом случае, до удаления наша тактика срабатывала.

– В любом случае, мы хотим Вас поздравить. Команда показала достойную игру независимо от результата. Можно ли считать, что Вы нашли именно тот состав, который долго отбирали?

– К сожалению, повода для поздравлений нет, мы играем, чтобы добывать очки, чего сегодня добиться нам не удалось. Что касается действенного состава, то основное ядро ​​команды есть, но мы все еще находимся в поиске.

– Мы пропустили гол в конце матча. Это произошло из-за концентрации или была другая проблема?

– Я думаю, что это результат усталости. Парни боролись до последних секунд, и даже после года пытались спасти игру. Повторю, сегодня мы были достойны того, чтобы увезти из Бухареста одно очко. Если бы мы использовали наши возможности, то получилась бы иная игра.

– Разочарованы ли Вы чьей-либо игрой, например, Мхитаряна?

– Я не разочарован ничьей игрой, это командная игра, и наша команда сделала все для хорошей игры. И если я видел то, что мне не понравилось, то я поговорю со своими футболистами в индивидуальном порядке.

– В чем причина, что на замену вышли два нападающих?

– Во-первых, у нас не было защитников для выхода на поле, а во-вторых, в психологическом плане было важно показать команде, что мы можем даже победить. Мне предстоит еще пройти путь с командой, и ничто не заставит меня сойти с этого пути.

– Через три дня мы будем играть против Дании. Что можно сделать, чтобы полностью перестроить команду и быть готовым к этому матчу?

– Не разочаровываться, мы должны успеть восстановиться, то, что мы показали в первом тайме с Румынией, то же самое мы должны сделать с Данией в течение 90 минут, у себя дома, перед нашими болельщиками.

Федерация футбола Армении