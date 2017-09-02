«Я бы не сказал, что слова посла США противоречат нашим государственным интересам»: Шаварш Кочарян – о нашем суверенитете: видео

Aravot.am попросил заместителя министра иностранных дел Армении Шаварша Кочаряна поделиться своим мнением о высказывании посла США в Армении Ричарда Миллса по поводу способности Армении принимать суверенные решения.

Напомним, что в интервью Радио Азатутюн посол США сказал: «Мы предельно ясно сказали, что наша цель в том, чтобы быть уверенными, что Армения может принимать суверенные решения о том, какой путь она избирает, какую выбирает экономическую и политическую модель. Мы хотим дать Армении инструменты для того, чтобы она продолжала принимать суверенные решения, и быть уверенными, что Армения не подвергнется давлению со стороны других с целью следования тому пути, по которому Армения идти не желает».

Отвечая на наш вопрос, почему он подвергает сомнению наш суверенитет, Шаварш Кочарян сказал: «Вы знаете, эти вопросы следует адресовать ему, что он имел в виду. Не принято, чтобы я комментировал слова посла, я не думаю, что нужно комментировать».

На наше замечание, что многие рассматривают это в контексте присоединения к ЕАЭС, Шаварш Кочарян ответил: «В каком это контексте – можно делать разные предположения. Во всяком случае, я бы не сказал, что слова посла противоречат нашим государственным интересам, что он сказал нечто такое, на что следует возражать, в этом смысле я не вижу проблем для комментариев».

Мы указали на то, что МИД часто винят в том, что он хранит молчание и не отвечает должным образом, а после заявления Хогланда МИД ответил, что слово «срочно» было неуместным.

На это Шаварш Кочарян ответил так: «Не было такого случая, будь то после заседания правительства или здесь, чтобы я отказался отвечать на вопросы. Или, что значит – хранит молчание? Вы не найдете такого случая. Это делается в виде ответов на вопросы, заявлений, комментариев. Мы всегда открыты».