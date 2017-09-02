«Боюсь, что сглазят»: у «Елк» намечается совместный праздник

Ален Симонян советует забыть о том, что в рядах «Елк» будет раскол, более того, обещает взорвать Фейсбук фотографиями в обнимку

«2 сентября «Елк» встречается в одном из ресторанных комплексов, у нас все прекрасно, мы об этом не говорим и не думаем, работаем единой командой»,- в беседе с «Аравот» отметил член фракции «Елк» в совете старейшин Еревана Ален Симонян, отвечая на вопрос о разногласиях и расколе в рядах политической силы. А что именно собираются праздновать представители «Елк», Симонян ответил: «Просто, мы давно хотим собраться вместе, отметить нашу совместную работу и успехи. Я не думаю, что силы, которые находятся на грани раскола, вместе что-то празднуют. Я уверен, что 2 числа в Фейсбуке будет полно наших фотографий в обнимку. Так что слухи, связанные с ними, преувеличены, слава Богу, никаких проблем у нас нет, пусть даже не надеются».

В программе блока «Елк» было закреплено, что создавшие альянс политические силы — «Просвещенная Армения», «Анрапетутюн», «Гражданский договор» после участия в выборах в составе альянса «Елк» должны будут создать партию «Елк». Однако выборы прошли, «Елк» стал парламентской силой, но партии так и не было создано. А сейчас распространяются слухи о том, что партии, входящие в блок, закрывают общий офис. По этому поводу Ален Симонян сказал следующее: «У Елк были предвыборные штабы, которые открылись на следующий же день после выборов. В свое время они были арендованы именно с этой целью – работать вместе. Контракт с «Гражданским договором» истек месяц назад, мы взяли новый офис, ничего сверхъестественного не произошло. Я не понимаю, почему пишут, что офис «Елк» закрылся? У «Елк» не было офиса, был предвыборный штаб, который закрылся после выборов. Мы взяли этот офис в качестве предвыборного, чтобы совместно работать».

А почему так и не создали партию, Ален Симонян объяснил: «Мы не хотим делать какие-либо искусственные шаги. Мы об этом не думаем, поскольку с коллегами из «Просвещенной Армении» с удовольствием работаем друг с другом, и времени совсем не бывает для этого, сейчас наша совместная группа находится в Арцахе. Мы не хотим делать это искусственно для каких-то пользователей социальных сетей, для комментаторов и журналистов просто потому, что пообещали. Мое личное мнение, что это должно быть сделано после еще одного этапа – как очередная констатация. Я говорю это как специалист по PR-у».

Ален Симонян отметил, что когда они обещали создать партию, точной даты не называли: «Сейчас мы соберемся, а потом начнется новая сессия, есть общие законодательные инициативы, а сила, которая находится на грани раскола, совместных законодательных инициатив не представляет».

На наше замечание о том, что есть горький опыт «Наследия», они тоже вначале были сплоченной фракцией, однако потом был раскол, Ален Симонян ответил: «Знаете, в чем вопрос, нам некуда уходить, у нас уже есть совместный успех, если бы мы проиграли, или просто прошли бы в НС… Мы считаем, что у нас есть успех. Мы третья сила РА, в чем смысл раскола, зачем? Мы так хорошо начали работать друг с другом, вы не представляете, даже боюсь, что сглазят».

Ален Симонян напомнил все, что о них говорили, какие распространялись слухи, но ни один из этих слухов так и не стал реальностью: «Говорили, что мы собираемся создать блок с Царукяном, говорили, что Сасун Микаелян договорился, в Раздане станет мэром, Никол с Артуром Багдасаряном провожали Овика Абраамяна, Ален уходит из «Елк», чтобы войти в Процветающую Армению… но всего этого так и не случилось. Такой открытой силы как «Елк» я не знаю, мы даже свои списки составляли в присутствии журналистов».

Рипсиме ДЖЕБЕДЖЯН

Газета «Аравот»

30.08.2017г