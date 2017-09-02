Преступление, но речь о полиции: «Азг»

Оказалось, что возвращению на родину не всякого человека можно радоваться. Например, тот парень, который на днях в одной из бильярдных в Эребуни взял в заложницы девушку, приставив к ее горлу нож, и требовал, чтобы полицейские привели в бильярдную адвоката и пятерых граждан, один из таких вернувшихся на родину. Согласно сведениям, парень долгие годы жил в США, здесь же он все тело покрыл татуировкой, вероятно, пробовал и наркотики. Словом…

Есть версия, что девушка, которую парень взял в заложницы, не случайная «жертва», а знакомая парня, и это самая неинтересная часть истории, как и то, что парень в США уже был осужден. Обойдем, и двинемся дальше. Конечно же, в бильярдную адвокат и пятеро граждан в сопровождении полицейских не отправились. В любом случае, никакой адвокат и никакой гражданин с подобным желанием к окружившим бильярдную полицейским не подошел. Вместо этого полицейские долго вели с парнем переговоры. Сначала с помощью психолога. Между прочим, как и где беседовали психолог и полицейские с парнем? Вошли ли они в бильярдную? Это очень важно, потому что если полицейские вошли в бильярдную, где парень вооруженный только ножом, повторяю, вооруженный только ножом, держал в заложницах девушку, тогда почему и как они не смогли без кровопролития обезвредить парня? Что, только парень насмотрелся американских фильмов, а наши полицейские – нет?

Словом, обезвредить без крови не удалось: парень не соглашался с требованием полицейских, настаивая на своем, а полицейские не сообразили, что можно подойти с разных сторон, в том числе и с потолка, и, свернув руку с ножом, освободить заложницу, а предпринимают крайние меры. Быстро на место происшествия приглашают снайпера, а он, обойдя бильярдную, занимает удобную позицию среди людей, прямо на земле, и люди видят, как снайпер готовится сразить парня с ножом, но так, чтобы до его выстрела парень не успел нанести удар ножом по горлу девушки. Кино? Кино… Затем снайпер стреляет, метко, во всяком случае. Парень падает, нож из его рук – тоже. Девушка освобождается, полицейские врываются в бильярдную, скручивают руки уже поверженному парню, и несут к машине скорой помощи, где парень умирает на пути в больницу.

С другой стороны, однако, лично я преступника, которого, между прочим, можно так назвать только после решения суда, больше не видел, следовательно, не могу оценить степень риска возможной угрозы с его стороны. Очень возможно, что помощь снайпера была единственным способом обезвреживания парня. Но даже в таком случае снайпер ведь мог устроиться и выстрелить подальше от людей, не так ли? Хорошо, если это не представлялось возможным, могла же наша полиция увести людей подальше от места «работы» снайпера?..

В любом случае, эта история была не о парне с наколками и вооруженном ножом парне, взятом в заложницы в бильярдной молодую девушку, а о нашей полиции.

Кстати, она так и не выяснила, чего хотел вооруженный ножом парень, а конкретней, — в чем заключалась мотивация?

Овик АФЯН