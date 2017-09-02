Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 15:48 | Сентябрь 2 2017
15:48 | Сентябрь 2 2017

Серж Саргсян и Бако Саакян приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 26-летию провозглашения НКР

Серж Саргсян и Бако Саакян приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 26-летию провозглашения НКР

Президенты Армении и Арцаха –  Серж Саргсян и Бако Саакян – сегодня в Степанакерте приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 26-летию провозглашения Нагорно-Карабахской Республики.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Арцаха.

Главы двух армянских республик посетили Степанакертский мемориальный комплекс и возложили венки и цветы к могилам погибших за независимость и свободу Арцаха воинов-освободителей (азатамартиков), а также первого председателя парламента НКР Артура Мкртчяна.

В мероприятиях участвовали второй президент НКР Аркадий Гукасян, предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, председатель Национального Собрания Арцаха Ашот Гулян, премьер-министр Арцаха Араик Арутюнян, высокопоставленные должностные лица Арцаха и Армении, представители Диаспоры, гости из-за рубежа.

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Рубрики: Официальные

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