Ожидаемые инвестиции не поступают: деньги перетекают из Армении в огромных объемах – «Айкакан жаманак»

Надежды правительства Карена Карапетяна на привлечение в этом году 850 миллионов долларов иностранных инвестиций, мягко говоря, не исполнимы. Об этом свидетельствуют официальные данные об инвестициях.

Год уже давно вступил во вторую половину, но по данным НСС чистый приток иностранных инвестиций отрицательный – около 25 млрд. драмов. Другими словами, говоря более образно, приток инвестиций был на 25 миллиардов меньше, чем отток. Причем, по сравнению с прошлым годом отрицательный показатель чистого притока инвестиционных средств увеличился почти на 10 млрд. драмов.

Каким был приток и отток, НСС не отмечает, но эта цифра показывает, что с точки зрения инвестиций ситуация хуже, чем в прошлом году. Также хуже, чем в прошлом году, и ситуация с прямыми иностранными инвестициями.

Чистый приток прямых инвестиций в первом полугодии текущего года составил 17,2 млрд., против 18,4 млрд. в прошлом году. Снижение составляет 1,2 млрд. драмов.

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