Арцах состоялся в качестве прочного, свободного и демократического государства: Серж Саргсян

Поздравительное послание Президента Сержа Саргсяна по случаю Дня Независимости Арцаха

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем независимости Республики Арцах!

Двадцать шесть лет назад в этот день армянство Арцаха провозгласило свою независимую государственность.

Из огня и разрушений войны она смогла подняться и предстать миру своей героической армией, государственными учреждениями, серьезным экономическим прогрессом, примерными очагами образования и культуры и, наконец, своим организованным обществом. Обществом, которое верно своим национальным традициям, но также современно и способно локализовать то лучшее, что человечество создало в науке и культуре, в экономике и политике и в других сферах. В течение прошедших двадцати шести лет Арцах состоялся в качестве прочного, свободного и демократического государства.

Мирный Арцах не только боеспособен, но и жизнеспособен и конкурентоспособен. Защитники Арцаха умеют воевать и знают, во имя чего воюют. Вооруженные силы Арцаха защищают безопасность не только Арцаха, но и Армении, по большому счету, — всего армянства.

Прошлогодние апрельские военные действия, которые развязаны были со стороны Азербайджана, в очередной раз продемонстрировали невозможность решения вопроса Арцаха военным путем. Этот авантюризм был изначально обречен на провал, поскольку Армия обороны крепка, а за спиной Арцаха стоит Армения и все армянство.

В этот славный день мы склоняем головы перед памятью павших за независимость Арцаха.

Да здравствует свободный и независимый Арцах!

Да здравствует Республика Арцах!

Пресс-служба Президента Армении