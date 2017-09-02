Предпочитаю «обманываться»

«Не будь простаком, чтобы вдруг не обмануться», я с детства слышу это предупреждение и, честно говоря, всегда пренебрегал этим призывом. «Я не должен вдруг выглядеть слабым, нерешительным, немужественным, смешным», а должен «соответствовать требованиям этого жестокого мира» – руководствуясь такими параноидальными страхами, человек пребывает в постоянном напряжении и становится несчастным. А жизнь будет жестокой или доброй, печальной или радостной настолько, насколько я сотворю ее такой.

Сформулировав этот общий принцип, я приведу вам пример из того, как «быть обманутым». Как вы знаете, обмануть и «обвести вокруг пальца» являются неотъемлемой частью местной культуры в Армении. (Я специально отмечаю, что в Армении, а не армянской, потому что армяне, к примеру, в Германии, вряд ли осмелятся вести себя так). Это традиция, по меньшей мере, десятилетий, и я являюсь свидетелем этого явления в течение всей моей сознательной жизни. В частности, виртуозными мастерами обмана и «обведения вокруг пальца» являются наши мастеровые. Решение проблемы заключается не в охаивании этих бедолаг, а в установлении «белых», договорных отношений. Я звоню, предположим, в ремонтную компанию, в письменной форме договариваюсь о работах, перечисляю «белые» деньги, получаю квитанцию ​​или кассовый чек, а в договоре отмечается, что работа будет выполнена в течение 10 дней, за которую выплачивается сумма «10 икс». А если она растянется на 11 дней, то мне возвращают сумму «икс», если она продлится 12 дней, то возвращается «два икс» и так далее.

Так как мы весьма далеки от этого, как говорится, «институционального» решения, в реальных армянских буднях есть два варианта. Во-первых, каждый день «устраивать базар» с мастеровым, почему он не выполнил ту или иную работу, и выслушивать его истории о том, как он в очередной раз отправился на крестины или похороны очередного родственника. В таком случае мне нужно совместить качества Шерлока Холмса и Вышинского. Второй вариант – «обмануться», что для меня предпочтительнее. Поскольку нет четких правовых механизмов не «обманываться», то, по большому счету, все остальные действия (в том числе и устраивать «базар») являются обманом или самообманом.

Пусть они думают, что я «простак». Никогда ни в каком вопросе я не стремился быть в «тренде».