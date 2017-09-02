Лавров назвал «причину», почему до сих пор не урегулирован Нагорно-Карабахский конфликт

Россия способна отстоять свои суверенитет и безопасность при любом развитии событий с североатлантическим альянсом. Об этом заявил в пятницу российский министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО (У) МИД РФ, передает агентство ТАСС.

«Особую тревогу вызывают настойчивые усилия НАТО по изменению военно-политической ситуации в евроатлантическом регионе, включая наращивание военного присутствия и инфраструктуры в приграничных с Россией районах, — сказал он. — Тем, кто инициирует подобные неконструктивные действия, уже понятно, что при любом развитии событий с НАТО мы сможем надежно обеспечить суверенитет и безопасность нашей страны».

Министр также подчеркнул, что Россия является ответственной страной, которая твердо привержена тем декларациям, которые принимались за последние 20 лет в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совете Россия — НАТО. «В этих декларациях содержится желание сторон сформировать пространство равной безопасности в Евроатлантике и Евразии, а также заверение, что никто из нас не будет укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других», — отметил он.

Вместе с тем Лавров выразил сожаление, что эти декларации «так и остались на бумаге». «Все наши попытки сделать их юридически обязательными были отвергнуты нашими западными коллегами, — констатировал он. — Я убежден, что если бы равная неделимая безопасность действительно приняла юридически обязательную форму, то многие конфликты, которые сейчас сохраняются в Европе, давно были бы урегулированы».

По мнению главы МИД РФ, это касается нагорно-карабахского и приднестровского конфликтов. «А украинского кризиса не было бы вообще», — заключил он.

Фото — ВВС