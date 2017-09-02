Сегодня — День Независимости Арцаха

Сегодня 2 сентября — День Независимости Республики Арцах, Нагорно-Карабахской Республики. В этот день, в 1991г, совместная сессия Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов с участием депутатов Советов всех уровней приняла документ под названием «Декларация о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики».

Текст Декларации:

«ДЕКЛАРАЦИЯ

О провозглашении Нагорно-Карабахской Республики



Совместная сессия Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного

Советов народных депутатов с участием депутатов Советов всех уровней

выражая волю народа, закрепленную фактически проведенным референдумом и в решениях органов власти НКАО и Шаумяновского района в 1988-1991гг., его стремление к свободе, независимости, равноправию и добрососедству; констатируя провозглашение Азербайджанской Республикой «восстановления государственной независимости 1918-1920гг.»; учитывая, что проводимая в Азербайджане политика апартеида и дискриминации создала в республике атмосферу ненависти и нетерпимости к армянскому народу, приведшую к вооруженным столкновениям, человеческим жертвам, массовой депортации жителей мирных армянских сел; основываясь на действующей Конституции и законах Союза ССР, предоставляющих народам автономных образований и компактно проживающим национальным группам право на самостоятельное решение вопроса о своем государственно-правовом статусе в случае выхода союзной республики из СССР; считая стремление армянского народа к воссоединению естественным и соответствующим нормам международного права; стремясь к восстановлению добрососедских отношений между армянским и азербайджанским народами на основе взаимного уважения прав друг друга; принимая во внимание сложность и противоречивость обстановки в стране, неопределенность судьбы будущего Союза, союзных структур власти и управления; уважая и следуя принципам Всеобщей Декларации прав человека и Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Международного пакта о гражданских, политических и культурных правах и рассчитывая на понимание и поддержку международного сообщества, ПРОВОЗГЛАШАЕТ: НАГОРНО-КАРАБАХСКУЮ РЕСПУБЛИКУ В ГРАНИЦАХ НЫНЕШНЕЙ НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ И СОПРЕДЕЛЬНОГО ШАУМЯНОВСКОГО РАЙОНА. СОКРАЩЕННО НКР. Нагорно-Карабахская Республика пользуется полномочиями, предоставленными республикам Конституцией и законодательством СССР и оставляет за собой право самостоятельно определять свой государственно-правовой статус на основе политических консультаций и переговоров с руководством страны и республик. На территории Нагорно-Карабахской Республики до принятия Конституции и законов НКР действуют Конституция и законодательство СССР, а также другие ныне действующие законы, которые не противоречат целям и принципам настоящей Декларации и особенностям Республики.

Совместная сессия Нагорно-Карабахского областного

и Шаумяновского районного Советов народных депутатов

с участием депутатов Советов всех уровней. 2 сентября 1991г».



Прокоммунистический режим в Азербайджане развязал после этого широкомасштабную войну против второго армянского государства, стремящегося к свободе и независимости. Неудачи Азербайджана привели к неоднократной смене режима, и ни одному из них не удалось сломить дух арцахцев. И только после того, как хребет военной машины Баку был сломлен после успешного отражения азербайджанского наступления по всей линии фронта в декабре 1993г-мае 1994г, пришедшему к власти путем переворота, бывшему генералу КГБ Гейдару Алиеву пришлось закрепить создавшйся статус-кво трехсторонним (Армения, НКР, Азербайджан) бессрочным соглашением о режиме прекращения огня 12 мая 1994г.

В Арцахе сегодня праздник, пройдут массовые праздничные мероприятия, в Степанакерте находится с визитом президент Армении Серж Саргсян, зарубежные делегации из разных стран.