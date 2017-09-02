Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 11:29 | Сентябрь 2 2017
11:29 | Сентябрь 2 2017

В Шуши состоялась премьера оперы Гаро Степаняна «Давид Сасунский»: фото

В Шуши состоялась премьера оперы Гаро Степаняна «Давид Сасунский»: фото

1 сентября президенты Республики Арцах и Республики Армения Бако Саакян и Серж Саргсян посмотрели премьеру оперы Гаро Степаняна «Давид Сасунский», состоявшуюся на территории бывшего Реального училища города Шуши.

На мероприятии присутствовали второй президент НКР Аркадий Гукасян, предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, премьер-министр Араик Арутюнян, высокопоставленные должностные лица Арцаха и Армении, представители Диаспоры, гости из-за рубежа.

Пресс-служба Президента Арцаха

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Рубрики: Культура, Официальные

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