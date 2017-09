Над закрывающимся консульством России в Сан-Франциско появился черный дым: «разожгли камин» при +30C — видео

Над российским консульством в Сан-Франциско, которое по решению властей США должно быть закрыто, в пятницу появился черный дым. Как передает агентство РБК, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на своего корреспондента.

Сообщается, что к месту происшествия прибыли пожарные, однако сотрудники консульства не пропустили их на территорию.

Вышедшие из здания люди заявили пожарным, что «никаких проблем нет», а сотрудники сжигали в камине некие предметы. Об этом агентство сообщает со ссылкой на своего корреспондента с места событий.

Smoke seen billowing from Russia consulate after Trump ordered it closed https://t.co/Po1AJ7yAje pic.twitter.com/OZoMEQOCZo

Пресс-секретарь пожарной части Сан-Франциско уточнила агентству, что после поступления в часть сообщения о дыме над российским консульством, на место ЧП была отправлена команда пожарных. Было установлено, что дым поступает из трубы дымохода. «У них в камине разведен огонь», — сказала она.

Собеседник агентства уточнила, что затрудняется объяснить, зачем разжигать камин, когда температура воздуха в Сан-Франциско около плюс 30 градусов. «Это не случайно. Они что-то сжигают в камине», — сказала представитель пожарной части.

It's 9,000 degrees in #SF today and still black smoke billowing from the #RussianConsulate. Totally normal pic.twitter.com/OvLfahGuPJ

— Sam Brock (@SamNBCBayArea) September 1, 2017