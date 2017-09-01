Серж Саргсян и Бако Саакян приняли участие в церемонии открытия стратегической автодороги Варденис-Мартакерт

Находящийся с рабочим визитом в Республике Арцах Президент Серж Саргсян вместе с Президентом Республики Арцах Бако Саакяном сегодня присутствовал на церемонии открытия автодороги Варденис-Мардакерт. Дорога построена на пожертвования армян всего мира, собранные Всеармянским фондом «Айастан» в 2013 и 2014 годах в ходе телемарафонов, и при содействии правительств Армении и Арцаха.

Президенты Серж Саргсян и Бако Саакян вместе с предстоятелем Арцахской епархии Паргевом посетили также Дадиванк, ознакомились с восстановительными работами, которые ведутся в комплексе, и зажгли свечи в церкви Святой Богоматери Дадиванка.

Президенты двух армянских республик в Аскеранском районе Республики Арцах посетят также недавно открывшийся винный завод.

Президент Серж Саргсян 2 сентября в Степанакерте примет участие в торжествах по случаю 26-летия Дня независимости Республики Арцах.

Пресс-служба Президента Армении