Директор Центра Джорджа Маршалла генерал США Кит Дейтон посетил Национальный исследовательский университет обороны

Национальный исследовательский университет обороны МО РА посетила делегация Европейского центра по изучению вопросов безопасности имени Джорджа Маршалла, возглавляемая директором Центра генерал-лейтенантом Китом Дейтоном. Визит состоялся накануне Форума выпускников Центра из Армении, состоявшегося 1 сентября в Ереване по теме «Вызовы безопасности Армении».

Гостей принял Начальник НИУО, доктор политических наук, профессор, генерал-лейтенант Гайк Котанджян, являющийся выпускником Центра (1998 г.).

На встрече присутствовали заместитель Начальника НИУО, выпускник Центра им. Маршалла полковник Геворг Саруханян, заместитель начальника НИУО по научной работе–начальник Института национальных стратегических исследований, выпускник Флетчеровской школы, кандидат исторических наук Бениамин Погосян, заместитель начальника НИУО по учебной части–начальник Института национального стратегического оборонно-безопасностного образования полковник Сурен Давтян, участвовавший в церемонии открытия Центра им. Маршалла, руководитель Центра регионального стратегического анализа ИНСИ НИУО, кандидат исторических наук Давид Манасян, начальник Центра политики национальной безопасности и информационно-коммуникационных технологий ИНСИ НИУО Арман Григорян и ученый-аналитик ИНСИ НИУО, кандидат экономических наук Азат Давтян.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросу перспектив сотрудничества в сфере науки и образования. Гости подчеркнули важность стажировок ученых-аналитиков НИУО в ведущих научных школах и специализированных центрах мира (Национальный университет обороны США, Центр имени Дж. Маршалла, Гарвардский университет, Корпорация РЭНД и т. д.) и опыта адаптации к национальным особенностям инновационных методов усвоения знаний в области безопасности, осуществляемых в целях теоретико-методологического осмысления стратегических ориентиров национальной безопасности Армении и разработки проблем ее оборонной политики.

Гости после ознакомления с достижениями и программами развития НИУО высоко оценили профессиональные возможности и достоинства Университета. Большой интерес вызвали осуществленные в партнерстве с центром превосходства США в сфере кибербезопасности – Колледжем информации и киберпространства, кибербезопасностные разработки Университета, в частности, «Проект национальной стратегии кибербезопасности Республики Армения».

Национальный исследовательский университет обороны МО РА