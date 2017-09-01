Мир в Нагорном Карабахе в опасности: Conflict News

Нагорно-Карабахская Республика, которая находится на Южном Кавказе, населена в основном армянами и отделилась от заселенного турками Азербайджана после распада Советского Союза – в результате мирных демонстраций, начавшихся в конце 1980-х, которые потом переросли в широкомасштабную войну, пишет аналитик Майкл Крикшэнк в издании Conflict News.

Последствия войны все еще видны на этой территории после установления режима прекращения огня в 1994 году – покинутые города, остатки военной техники, разрушенные дома можно заметить, проехав на машине даже короткое расстояние от столицы Степанакерта.

Но мир и сегодня находится под угрозой, пишет аналитик. В ночь на второе апреля 2016 года село Талиш в Нагорном Карабахе оказалось под ракетным обстрелом азербайджанских сил. «Те жители, у кого были машины, смогли убежать, а для тех, у кого не было машин, для пожилых, имеющих детей, для большей части мы смогли обеспечить безопасность, но все равно были ранены два человека, еще трое погибли», – говорит сельский староста Талиша Вилен Петросян.

Тогда азербайджанские силы временно заняли село. Затем армянские силы, перейдя в контрнаступление, вернули село обратно. Тем не менее, в результате артобстрела в Талыше были разрушены 50 процентов построек, пишет аналитик.

И это было только началом тех событий, которые известны как «апрельская война», когда Азербайджан предпринял попытку вернуть Нагорный Карабах. Это продвижение вперед Азербайджана в результате четырехдневных боев в основном было предотвращено, однако обе стороны имели сотни жертв. Этот конфликт отличился и применением беспилотника-смертника «Harop», который привел к жертвам в Нагорном Карабахе.

Апрельская война, в конце концов, закончилась перемирием, достигнутым благодаря посредничеству России и Франции: линия соприкосновения осталась почти неизменной, за исключением имеющих стратегическое значение нескольких высот в окрестностях Талиша, которые перешли под контроль Азербайджана. Тем не менее, проблемы, ставшие причиной конфликта, остаются, и с начала 2017 года перемирие вновь дает трещины.

Случаи нарушения режима перемирия с начала года значительно возросли по всей длине линии соприкосновения, продолжает автор. Обе стороны используют стрелковое оружие, так и тяжелую артиллерию, чтобы держать под периодическим ударом позиции противника. Согласно Haaretz, Азербайджан даже попытался нанести удар по армянским позициям с беспилотника.

«Ситуация ухудшается. Каждый день слышны выстрелы, в том числе и из крупнокалиберного вооружения. По всей длине линии соприкосновения размещено большое количество снайперов, и если не соблюдать правила безопасности, можно погибнуть, – говорит солдат Армии обороны Арцаха Вардан. – Два года назад они не использовали артиллерию. Сейчас уже используют периодически».

Наряду с нарушением перемирия, становится все более вероятной опасность широкомасштабной войны. Азербайджан, который получил хотя и малое, но превосходство в результате военной агрессии, может посчитать, что еще одно подобное нападение может получить успешное развитие. Более того, это может отвлечь внимание от того тяжелого положения, в котором оказалась страна в результате падения цен на нефть. С другой стороны, НКР может попытаться вернуть обратно потерянные стратегические высоты, что может привести к обострению конфликта.

В сложившейся ситуации международные посредники – Россия, ЕС и США, а также международные организации – ОБСЕ, должны удвоить дипломатические усилия, направленные на решение конфликта и принудительное установление перемирия. Без этого регион может погрузиться в широкомасштабную войну, и может повториться трагедия 90-х годов. Конечно, пока США самоотстранились, ЕС занят внутренними проблемами, а Россия – Сирией и Украиной, эти дипломатические усилия, к сожалению, никогда не материализуются, заключает Крикшэнк.