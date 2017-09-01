Ара Баблоян – о планируемых акциях по недопущения премьерства Сержа Саргсяна

«Мне кажется, для детей важен мир, чтобы они могли спокойно жить и учиться, а для родителей и детей важен прогресс нашей страны. Доживем до апреля, и все вместе выберем нашего премьер-министра. Республиканская партия единодушна и имеет одно общее мнение, которое будет сформировано в апреле», – заявил сегодня спикер парламента Армении Ара Баблоян, отвечая на вопрос, кто является возможным кандидатом на пост премьер-министра.

На вопрос, удовлетворяет ли его образовательная система, учитывая начавшуюся критику по поводу недавних изменений, председатель НС РА ответил: «Система образования не может быть окаменевшей, она нуждается в постоянном развитии, а постоянные поиски дают возможность улучшить образовательную систему».

Что касается заявления партии «Наследие» о том, что в сентябре они начнут уличную борьбу, чтобы не допустить премьерства Серж Саргсяна, Ара Баблоян ответил так: «Я не могу себе представить, по какой причине нужно проводить специальные акции. Мы свободная и демократическая страна, можно обсуждать любые мнения».