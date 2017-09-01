Азербайджан намеревается включить в «черный список» посетившего Арцах журналиста

Визит журналиста газеты Amnesty Press Изабеллы Розенгрин в Нагорный Карабах незаконен. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, пишет агентство АПА.

Возмущение МИД Азербайджана вызвала, в частности, статья, опубликованная журналисткой после визита в Арцах.

В заявлении Гаджиева отмечается, что МИД не получал от журналиста заявления о разрешении на въезд в Нагорный Карабах. Он расценил статью как «предвзятую» и «необъективную».

Гаджиев также добавил, что проводится проверка деталей визита. Не исключено, что имя журналиста будет внесено в т.н. «список нежелательных лиц».

Подготовила Виктория АНДРЕАСЯН