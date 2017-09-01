Судебные приставы применили в силу в зале суда: видео «A1+»

До суда по делу Жирайра Сефиляна и других лиц сегодня возле суда общей юрисдикции в административном округе Шенгавит царила напряженная обстановка. Акция протеста против присутствия общественного защитника Марины Товмасян проводил гражданский активист Вардгес Гаспари.

«Я не хочу, чтобы меня защищал этот человек», – объявил он. Прессе запретили прямую трансляцию с заседания по делу Жирайра Сефиляна и других, а также видеосъемку. В ходе заседания Вардгес Гаспари громко выкрикнул в адрес общественного защитника Марины Товмасян, назвав «бесстыжей». Его вывели из зала. Видеокамера «А1+» зафиксировала этот момент, судебные приставы, применив силу, удалили из зала заседаний и съемочную группу «А1+».

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