«Стрельба с азербайджанской стороны велась не в направлении села»: Арцрун Ованнисян

«Стрельба с азербайджанской стороны велась не в направлении села, а, в основном, в направлении позиций», – пояснил в беседе с Aravot.am пресс-секретарь министра обороны РА Арцрун Ованнисян, коснувшись стрельбы с азербайджанской стороны в направлении села Чинари во время мониторинга, проводимого группой ОБСЕ.

Господин Ованнисян отметил, что армянская сторона потерь среди мирного населения в мирных населенных пунктах не имеет. Арцрун Ованнисян сказал, что, в конечном счете, мониторинговая группа ОБСЕ свою миссию выполнила.

Координатор сайта «Разминфо» Карен Вртанесян в ответ на вопрос, можно ли считать это прецедентным событием, или такое имело место и раньше, когда с азербайджанской стороны открывали огонь в ходе мониторинга, господин Вртанесян ответил: «Это не рядовой случай, но подобное уже случалось несколько лет назад. По большому счету, ни к каким серьезным последствиям непосредственно для Азербайджана это не привело. Минская группа ОБСЕ все же посредническая структура, и, согласно ее мандату, не может применять какие-то карательные меры, и даже выступать с критическими или обвинительными заявлениями, так как, начиная с этого момента, она перестает быть посредником. А азербайджанцы именно этого и хотят, чтобы разрешение конфликта было перенесено на другие площадки, где, например, будут более сильными позиции Турции».

На наш вопрос, как можно использовать этот инцидент в пользу Армении, Карен Вртанесян ответил: «В любом случае может быть за кулисами и прозвучит какая-то критика, однако я не думаю, что она прозвучит на официальном уровне. Может быть, в какой-то мере, раскрывая скобки, и сделают какое-то заявление. Это такая дипломатическая игра, которая имеет свои правила. Даже то, что если подобные инциденты будут фиксироваться и запоминаться, это в какой-то момент используется во вред нарушающей стороны. Это, конечно, не может пройти бесследно, забыться, но другой вопрос, какое будет воздействие и какой степени, и будет ли повод использовать его».