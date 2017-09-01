«Стрельба с азербайджанской стороны велась не в направлении села»: Арцрун Ованнисян

«Стрельба с азербайджанской стороны велась не в направлении села, а, в основном, в направлении позиций», – пояснил в беседе с Aravot.am пресс-секретарь министра обороны РА Арцрун Ованнисян, коснувшись стрельбы с азербайджанской стороны в направлении села Чинари во время мониторинга, проводимого группой ОБСЕ.
Господин Ованнисян отметил, что армянская сторона потерь среди мирного населения в мирных населенных пунктах не имеет. Арцрун Ованнисян сказал, что, в конечном счете, мониторинговая группа ОБСЕ свою миссию выполнила.
Координатор сайта «Разминфо» Карен Вртанесян в ответ на вопрос, можно ли считать это прецедентным событием, или такое имело место и раньше, когда с азербайджанской стороны открывали огонь в ходе мониторинга, господин Вртанесян ответил: «Это не рядовой случай, но подобное уже случалось несколько лет назад. По большому счету, ни к каким серьезным последствиям непосредственно для Азербайджана это не привело. Минская группа ОБСЕ все же посредническая структура, и, согласно ее мандату, не может применять какие-то карательные меры, и даже выступать с критическими или обвинительными заявлениями, так как, начиная с этого момента, она перестает быть посредником. А азербайджанцы именно этого и хотят, чтобы разрешение конфликта было перенесено на другие площадки, где, например, будут более сильными позиции Турции».
На наш вопрос, как можно использовать этот инцидент в пользу Армении, Карен Вртанесян ответил: «В любом случае может быть за кулисами и прозвучит какая-то критика, однако я не думаю, что она прозвучит на официальном уровне. Может быть, в какой-то мере, раскрывая скобки, и сделают какое-то заявление. Это такая дипломатическая игра, которая имеет свои правила. Даже то, что если подобные инциденты будут фиксироваться и запоминаться, это в какой-то момент используется во вред нарушающей стороны. Это, конечно, не может пройти бесследно, забыться, но другой вопрос, какое будет воздействие и какой степени, и будет ли повод использовать его».
На наше замечание, что если азербайджанская сторона открывает огонь во время мониторинга, следовательно, можно сделать вывод, что механизмы его сдерживания почти исчерпаны, господин Вртанесян ответил: «Я бы не сказал, так как, если взглянуть на предыдущее нарушение, то зафиксировать четкую динамику сложно. Была апрельская война, но после нее долгое время соблюдалась тишина, проявлялась сдержанность. Были августовские бои 2014 года, после чего два-три месяца в какой-то мере соблюдали, и режим прекращения огня не нарушался.