«Говоря по-ленински, нам не нужны истерические порывы»: новый посол России в США

Новый посол России в США Анатолий Антонов ответил цитатой Ленина на требования Госдепартамента, после того как в Вашингтоне заявили о намерении закрыть три российских дипломатических объекта, передает Эхо Москвы.

«Сейчас надо разобраться спокойно, очень спокойно и профессионально действовать», — сказал Антонов в аэропорту Даллеса как только прилетел в США. Посол отметил: «Говоря по-ленински, нам не нужны истерические порывы». Накануне власти США потребовали к субботе закрыть генеральное консульство России в Сан-Франциско, отдел посольства в Вашингтоне и один из дипломатических объектов в Нью-Йорке. При этом в Госдепартаменте заверили, что решение не связано с прибытием нового российского посла. Как пишет Washington Post, дипломатов могут перевести в другие российские консульства или на должности в Соединенных Штатах. Россия не ищет ссор с США, Москва и сейчас открыта для конструктивного взаимодействия, заверил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, Россия искренне хочет нормальной двусторонней политической атмосферы. «Но для танго нужны двое, а пока американские партнеры раз за разом исполняют индивидуальный брейк-данс», заключил Лавров.

Глава комитета по иностранным делам Леонид Слуцкий обвинил США в резкой эскалации дипломатической напряженности.