А обещанных инвестиций все нет и нет: «Жоховурд»

Согласно данным Национальной статистической службы за январь-июнь этого года в Армении было осуществлено прямых инвестиций на 17 млрд. 267,7 млн. драмов (примерно 35,9 млн. долл. США), тогда как за аналогичный период прошлого года прямые иностранные инвестиции составили 18 млрд. 456 млн. драмов (38,4 млн. долл. США). А значит, за это время инвестиции сократились на 1 млрд. 188 млн. драмов или 2,4 млн. долларов.

Примечательный факт, что за этот полгода ключевыми экономическими партнерами Армении не только не были осуществлены новые инвестиции, но и наоборот, продолжился отток капитала. Так поступила Россия, которая вывела из Армении 12,2 млрд. драмов, так же поступила Франции, выведя 7,6 миллионов драмов, Ливан – забрав 12,6 млрд. драмов. С другой стороны, свои инвестиции сократила Великобритания на 12,6 млрд. драмов, Аргентина – на 1,4 млрд. драмов, соседний Иран – на 24,6 млн. драмов.

Единственной крупной инвестицией, которая была осуществлена за это время, были с оффшорного острова Джерси, причем, в сфере деятельности, «сопутствующей горнодобывающей промышленности», в размере 31,6 млрд. драмов. Да и то, это, естественно, левые деньги какого-либо представителя власти, которые прокрутились, и в виде инвестиций поступили в «рудники». А вот в других ключевых сферах, например, в таких отраслях, как растениеводство и животноводство, производство напитков, электроснабжение, телекоммуникации и других, инвестиции сократились, причем, основательно. Таким образом, следует констатировать, что за этот период правительству едва удалось обеспечить инвестиции в размере 35,9 млн. долл. США, да и этот показатель ниже, чем прошлогодний.

Между тем, премьер-министр еще в недалеком прошлом говорил о 830-850 миллионах долларов. При таких темпах, понятно, что до декабря властям не удастся даже ненамного приблизиться к указанным правительством показателям. А значит, разговоры о положительном процессе являются излишними.

Арман ГАЛОЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жоховурд»