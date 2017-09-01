Было бы гораздо лучше, если бы министр Караян попутно назвал бы и пару адресов: «Жоховурд»

Сурен Караян вчера указал, что граждане уже на себе начали чувствовать беспрецедентный экономический рост, зарегистрированный правительством. «О проделанной нами работе говорят цифры, опубликованные статистической службой. Вы когда-либо видели такой рост производства и экспорта? Это говорит о развитии экономики. И граждане чувствуют все это на своей коже, так как созданы новые рабочие места, развивается туризм».

Да-да, вы правильно поняли, экономика Армении вновь начала развиваться тигриными прыжками, и люди ощущают это всей своей кожей. И теперь можно, словно Диоген с горящим факелом, обойти все населенные пункты Армении в поисках людей, почувствовавших на своей коже хотя бы на миг это невероятное удовольствие. Или можно объявить в Армении «месячник поисков» и таким способом обнаружить счастливчиков.

Было бы гораздо лучше, если бы Караян попутно назвал бы и пару адресов. В любом случае, было бы интересно увидеть таких людей. Сказанное, конечно, не относится к должностным лицам или их близким родственникам. Они в любом случае чувствует на своей коже эти позитивные изменения, но не в связи с экономическим ростом, а параллельно с карьерным ростом своих родственников.

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Жоховурд»