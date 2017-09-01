Офис ОБСЕ в Ереване закрылся: Азербайджан постарался, ЕС и США сожалеют, Россия молчит

В Ереване вчера, 31 августа, прекратил работу офис ОБСЕ после 17 лет деятельности, передает Радио Азатутюн.

О закрытии ереванского офиса ОБСЕ окончательно стало известно в начале мая, когда Азербайджан воспрепятствовал утверждению бюджета последнего офиса ОБСЕ в регионе Южного Кавказа, сделав невозможной дальнейшую деятельность действующего с 2000 года ереванского офиса.

Высокопоставленные представители ОБСЕ, Евросоюза, а также США выразили сожаление в связи с закрытием офиса.

По инициативе властей Азербайджана два года назад был закрыт и офис ОБСЕ в Баку.