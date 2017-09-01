Правительство Армении отменило визы для граждан Японии

Правительство Армении на состоявшемся вчера заседании приняло решение об отмене въездных виз для граждан Японии с 6 сентября 2017 года. Об этом передает Радио Азатутюн.

Согласно пресс-службе правительства Армении, решение позволит гражданам Японии находиться на территории Армении на протяжении 180 дней в течение одного года.

В обосновании решения говорится, что развитие отношений между Арменией и Японией год от года фиксирует положительную динамику и есть взаимная заинтересованность в еще большем углублении отношений.

«Отмена в одностороннем порядке требования наличия въездной визы в Армению для граждан Японии создаст наиболее благоприятные условия для развития двусторонних экономических связей, а также для стимулирования туризма», — говорится в сообщении.

По словам министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна, Япония стала шестым государством в этом году, граждане которого получат право свободного въезда в Армению.

Налбандян также проинформировал, что с сентября Япония упростит процедуру получения виз для граждан Армении.