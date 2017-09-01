В Москве проявляют беспокойство Арменией

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Вопрос о миротворческих силах не обсуждался

Президент РА Серж Саргсян на днях в ходе встречи с участниками всеармянского молодежного слета «Базе», отвечая на адресованный ему вопрос, коснулся встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, которая состоялась 23 августа в Сочи. Он заверил, что в ходе встречи с Путиным не обсуждал вопроса о размещении миротворческих сил в Арцахе.

Он в начале отметил, что складывается традиция встреч в свободном режиме с Владимиром Путиным несколько раз в год, и на этих встречах обсуждается многосторонняя повестка дня армяно-российских отношений, встреча в Сочи была одной из них. «Мы не только не обсудили вопрос о размещении миротворческих сил, но и вообще не проводили обсуждений. Я лишь кратко представил текущую ситуацию на линии соприкосновения и свое видение намерений нашего соседа. Вот и все. Мы не обсуждали такого вопроса», – как сообщает «Арменпресс» сказал Серж Саргсян.

Отвечая на вопрос одного из участников встречи о неслучайном характере совпадения дат недавнего заявления американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда и проведенных в Сочи армяно-российских переговоров на высоком уровне, президент Саргсян заявил, что связь между этими двумя событиями считает маловероятной, тем более, что и бывший американский сопредседатель после отставки в более свободном статусе выразил мнение о переговорах. «Хогланд покидает свой пост, и однажды он должен был выразить свое мнение в более свободном статусе, поскольку одно дело быть действующим сопредседателем, а другое – когда собирается уйти в отставку. Если вы помните, то же самое было верно в случае с предыдущим сопредседателем от США. В общем, сложилась такая традиция, поскольку в этом случае его слова не обязывают: завтра или послезавтра он не будет участвовать в переговорах, чтобы одна из сторон не процитировала его слова.

Что касается заявления Хогланда, для меня это абсолютно не ново. Но для многих, я думаю, это доказательство того, что ранее наша позиция и наши встречи были неверно истолкованы. Руководители стран-сопредседателей неоднократно говорили об этом, и в целом эти положения были выдвинуты более 10 лет. Это всего лишь общий подход. Чтобы эти положения были реализованы, их необходимо документировать в течение нескольких дней, недель, месяцев, так как каждое слово, каждая запятая в этом документе очень важны», – сказал президент.

Видеть связь в недавнем заявлении американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Ричарда Хогланда и армяно-российских переговоров на высоком уровне в Сочи, и в самом деле преувеличение.

Однако есть одно обстоятельство, которое не замечать не получается. Вопрос следующий: в какой атмосфере встречались Серж Саргсян и Владимир Путин в Сочи?

Фон встречи Саргсян-Путин

Уже несколько лет, как с российской стороны по карабахскому вопросу «дуют ветра», и это, несомненно, неслучайно. То российские агентство «Регнум» с интересными «оттенками» пишет о том, что «Москва должна начать диалог по карабахскому урегулированию в формате Россия-Азербайджан-Нагорный Карабах», то глава КПРФ Геннадий Зюганов решает поднять тему карабахского урегулирования, заявляя, что «без России на Кавказе никогда не будет ни мира, ни покоя» и указывает на решение, предлагая советский вариант решения проблемы «советский опыт сосуществования разных народов».

Неугасающая «звезда» азербайджанских сайтов Сергей Марков, в свою очередь, продолжает делать заявления в духе истерии, которую в последние месяцы поднимают СМИ этой страны. Находящиеся под тотальным контролем властей Азербайджана местные сайты активно продвигаю следующий тезис — «Армения предает Россию», «в Армении царят антироссийские настроения» и так далее. И вот, в том же духе выступает Марков, который говорит об антироссийских настроениях в Армении, даже «бьет тревогу», что «Армения может стать для России вражеским государством, как Украина».

И в российском эфире разные эксперты предупреждают о том, что якобы, «в Армении антироссийские настроения близки к критической точке», что власти РФ недостаточно работают с общественностью стран-союзниц, что, прекрасно делает Запад, «Армения идет по пути Украины», «Армения может выйти из ЕАЭС и расширить отношения с НАТО» и так далее.

На московском информационно-аналитическом сайте Политком.ru политолог Сергей Маркедонов в статье под названием «Декоммунизация: made in Armenia» предложил властям России работать с армянским обществом.

То есть, можно было бы спокойно относиться к этому, однако, как видно, тема становится более серьезной, особенно в направлении карабахского урегулирования. Католикос всех армян Гарегин Второй встретится в Москве с духовным лидером Азербайджана Аллахшукюром Пашазаде. Об этом сообщил директор информационного центра Первопрестольного Эчмиадзина отец Ваграм Меликян. «По предварительно информации, встреча состоится 8 сентября. В повестке встречи – карабахский конфликт и установление мира в регионе»,- отметил отец Ваграм Меликян. По его словам, встреча пройдет при посредничестве патриарха Кирилла.

Тот факт, что в Сочи на встрече Саргсян-Путин не было обсуждений на карабахскую тему свидетельствует о том, что, по всей вероятности, официальный Ереван придерживается своей позиции касательно договоренностей, достигнутых после апрельской войны, и с армянской стороны Путину больше нечего было услышать. Однако, фактически, Москва в карабахском направлении все же ведет определенную работу. Видно, эта работа довольно объемная, если учесть встречу, намеченную на 8 сентября в Москве.

Несколько дней назад один из азербайджанских сайтов, ссылаясь на распространенное партией Владимира Жириновского заявление, писал, что депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР, заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Борис Чернышов после визита в Армению предложил провести в Москве «Съезд общественных правозащитных организаций из непризнанных республик». Можно предположить, почему идея «народной дипломатии» так понравилась средствам массовой информации алиевского режима. Но важно другое.

К Жириновскому, конечно, многие относятся несерьезно, но нельзя отрицать, что он является поборником путинской России и даже своей несерьезностью продвигает интересы нынешней России, которые точно такими же видят российские деятели, считающиеся более серьезными, просто они все по-иному преподносят. Кстати, стоит напомнить, какая позиция у Жириновского была год назад: «И наплевать на Армению. Что для людей Армения? Там периодически будут выступления. Армения — маленькая горная страна, зажатая между гор, между Азербайджаном и Турцией, не имеющая никаких перспектив, никакой экономики. Там уже остался миллион армян. А их всего в мире — шесть миллионов. Все они разбежались. Ливан, Иран, Россия, Франция, Штаты — по всему миру гуляют. Жить там негде — горы»,- заявил Жириновский в эфире Life.ru.

На замечание журналиста о том, что «там находится наша военная база, Армения является нашим стратегическим партнером, как можно плевать на стратегического союзника», Жириновский ответил: «Если понадобится, Россия может вывести из Армении свою военную базу. В ногах будут валяться, чтобы вернули базу. Эта база — их спасение, иначе их сотрут с двух сторон турки и азербайджанцы. Поэтому про Армению не надо беспокоиться. Они никогда от нас не откажутся, потому что им конец тогда, всё, полный конец».

Если Жириновский на самом деле ввел в Москве в обращение идею создания формата «народной дипломатии» в рамках карабахского урегулирования, то нужно выяснить, кто собирается представлять армянскую сторону.

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Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

30.08.2017г