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12:32 | Сентябрь 1 2017

Германия применит вето на расширение соглашения между ЕС и Турцией: турецкие СМИ

Германия применит вето на расширение соглашения между ЕС и Турцией: турецкие СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель наложит вето на расширение соглашения о Таможенном союзе между Турцией и Европейским союзом (ЕС). По сообщению турецкого агентства новостей «Haberler», Меркель объявила об этом после закрытой встречи с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Меркель в частности отметила: «В нынешних условиях правительство Германии в ближайшие месяцы не предоставит комиссии полномочий для ведения переговоров по Таможенному союзу». Турецкий источник назвал данное заявление скандальным.

Отметим, что в пунктах о расширении Соглашения о Таможенном союзе с ЕС предусматривается, что Турция не только сможет свободно экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию на европейский рынок, но также принимать участие в государственных аукционах, организуемых в странах ЕС.

Подробности читайте на сайте ermenihaber.am

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Рубрики: Европа, Международные

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