«Мнение должны высказать эксперты»: МИД России — об обстреле Азербайджаном миссии ОБСЕ

По поводу обстрелов участников мониторинговой миссии ОБСЕ в Тавушского марза Армении со стороны Азербайджана свое мнение должны высказать эксперты, изучив на месте все детали, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге для журналистов. Об этом передает агентство Русарминфо.

«В период обострений или осложнений мы всегда призываем стороны к проявлению взвешенного подхода, целью которого было бы не нагнетание ситуации, а движения к политическому урегулированию», — сказала Мария Захарова.

Представитель МИД также прокомментировала заявление экс-председателя Минской группы ОБСЕ от США Ричарда Хогланда о принципах урегулирования карабахского конфликта, отметив, что в его заявлении нет ничего нового.

На вопрос о возможности возвращения Арцаха за стол переговоров в качестве полноценного участника Мария Захарова не ответила, посоветовав посмотреть предыдущие заявления МИД РФ на этот счет.