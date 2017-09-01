США потребовали от России закрыть консульство в Сан-Франциско: срок — до 2-го сентября

Голос Америки. США потребовали от российского правительства закрыть консульство РФ в Сан-Франциско, а также закрыть торгпредства России в Вашингтоне и Нью-Йорке.

США заявили, что это требование должно быть выполнено к второму сентября.

Комментируя решение властей США, высокопоставленный сотрудник администрации пояснил, что даже после выполнения всех требований Госдепартамента в распоряжении российских дипломатов «останется больше зданий», чем у их американских коллег, работающих в России.

По словам представителя администрации, о требованиях США госсекретарь Рекс Тиллерсон проинформировал российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Одновременно сообщение об этом было передано заместителю советника-посланника в посольстве РФ в Вашингтоне.

В разговоре глава американского дипломатического ведомства подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотят эскалации противостояния между двумя странами и продолжают надеяться на улучшение отношений.

Как уточнил представитель администрации, к второму сентября российские дипломаты должны полностью освободить здание консульского представительства РФ в Сан-Франциско и резиденцию консула в этом городе. В Нью-Йорке и Вашингтоне будут закрыты торговые представительства Российской Федерации.

При этом Россия теряет право использовать эти здания для дипломатических целей, размещать в них дипломатический персонал или оказывать любые консульские услуги. Дома и помещения по-прежнему остаются в собственности РФ, но российские власти могут лишь охранять и обслуживать здания, а также сохраняют право продать их или сдать в аренду.

Высокопоставленный представитель администрации особо подчеркнул, что США не будут требовать сокращения числа российских дипломатов, работающих в стране. Специалисты, работавшие в миссии в Сан-Франциско и торгпредствах в Нью-Йорке и Вашингтоне, могут остаться в США, начав работу в представительствах в других городах.

В администрации отказались назвать причину, по которой было выбрано консульство именно в Сан-Франциско, сказав лишь, что перед принятием решения специалисты Госдепартамента «оценили многие критерии и причины для принятия такого решения».

Разговор, состоявшийся между госсекретарем Тиллерсоном и министром Лавровым представитель администрации назвал «профессиональным», уточнив, что пока никого прогресса в вопросе о возвращении российских «дипломатических дач» в Нью-Йорке и Мэриленде пока не достигнуто.

Касаясь недавнего сокращения властями РФ численности персонала дипмиссий США в России, пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт отметила, что «это действие было неоправданным и наносящим ущерб отношениям между нашими странами».

В заявлении, опубликованном на вебсайте МИДа РФ, отмечается, что Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном выразил сожаление по поводу действий США.

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