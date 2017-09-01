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10:42 | Сентябрь 1 2017

«Наш стратегический союзник»: РФ обещает Азербайджану завершить поставки БМП-3 в 2018г

«Наш стратегический союзник»: РФ обещает Азербайджану завершить поставки БМП-3 в 2018г

Поставки Азербайджану боевых машин пехоты БМП-3 по контракту 2010 года планируется завершить в следующем году. Об этом в четверг сообщил агентству ТАСС источник в системе военно-технического сотрудничества.

«Завершение поставок намечено на 2018 год», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Москва и Баку договорились о поставках крупной партии оружия и техники в 2010 году. По данным СМИ, речь идет о трех батальонах танков Т-90С, самоходной артиллерии, реактивных системах залпового огня и тяжелых огнеметных системах, также Азербайджан приобрел ремонтно-эвакуационные и инженерные машины. По оценкам экспертов, стоимость пакета контрактов составила до миллиарда долларов.

Фото — ТАСС

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Рубрики: Военные, Международные

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