«Не важно, как приветствуют Путина»

После встречи Сержа Саргсяна и Путина в Сочи политологи обратили внимание на то, как президент РА, обратившись к президенту РФ, сказал: приветствую встречу глав двух суверенных государств. Председатель исследовательско-аналитической общественной организации «Интеграция и развитие» Арам Сафарян высказал мнение, что Армения вступила в ЕАЭС именно для того, чтобы защитить и сохранить свой суверенитет, и такая форма обращения президента Сержа Саргсяна – это ответ тем, кто высказывается против ЕАЭС.

В беседе с «Аравот» вице-председатель партии «Наследие» Армен Мартиросян в ответ на наш вопрос, видит ли он что-либо положительное в этом приветствии, не хотел ли Серж Саргсян этим подчеркнуть, что вступив в ЕАЭС, мы не теряем наш суверенитет, ответил так:

«Отнюдь. Если бы даже Серж Саргсян обратился к Путину со словами – от имени государства №1 приветствую 120-е государство мира, мы знаем, каковы наши отношения. Точно так же Серж Саргсян говорит, что мы создадим систему правосудия, в 2008 году ломали стену непонимания, строили новую атомную станцию, развиваемся экономически. Но куда развиваемся, не понимаем. Оптимизируются школы, министр образования предупреждает о проблемах… А слова, которыми приветствуют Путина, что они говорят друг другу – не имеют важности. Я помню другое приветствие – глубокую благодарность Сержа Саргсяна Путину – за большую поддержку во время президентских выборов».

Рипсиме ДЖЕБЕДЖЯН

Газета «Аравот»

30.08.2017г