Феномен роста экономики при сокращении рабочей силы комментирует министр Сурен Караян: видео

Почти во всех сферах экономики Армении зарегистрирован экономический рост. Об этом вчера во время брифинга после заседания правительства заявил министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян. В ответ на вопрос, какой объем составляют инвестиции и какие есть подвижки в этом направлении, министр заверил, что эту информацию они предоставят обществу в сентябре.

На вопрос одного из журналистов, как влияет уменьшение числа активного населения на экономический показатель, причем, согласно Национальной статслужбе, в 2012-2016 гг. экономически активное население Армении уменьшилось на 200 тысяч человек, а число занятых сократилось на 160 тысяч, Караян ответил, что неверно представлять показатели 2012 года: «Это разные макроэкономические показатели, и неправильно их связывать друг с другом. Я считаю неправильным комментировать, насколько сократилось в 2012-2016 гг. Я призываю, чтобы мы говорили по поводу того, что имело место в течение последнего года». Напомним, что по показателям НСС, количество активного населения сократилось и в этом году.

Караян вновь напомнил, что при новом правительстве создаются новые рабочие места: «Если мы хотим говорить о направлениях развития экономики, мы должны брать те макроэкономические показатели, которые касаются экономического развития. Это, в первую очередь, показатели роста ВВП, экспорта, производства и прочего».

Что касается работы правительства и экономического роста, то Караян указал на темпы роста производства: «Вы когда-нибудь видели такой рост производства, экспорта?». Отметим, что в январе-июле текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года, рост производства составил 12,7%, экспорта – 21,6%.

На вопрос, отражается ли этот рост на уровне жизни рядового гражданина, министр ответил: «Да, созданы новые рабочие места, имеется рост в сфере туризма и промышленности. И все эти тенденции не могут быть не замечены и не отразиться на населении».

Что касается вероятности вступления в ЕАЭС Турции, то господин Караян ответил, что решения в ЕАЭС принимаются по принципу консенсуса.