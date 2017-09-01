Мадридские принципы все еще в повестке Армении? – видео

«Ричард Хогланд сказал то, что лежит на стол переговоров, если, конечно, таковые проводятся», – такое мнение вчера в Пресс-клубе «Пастарк» высказал член Комиссии НС Армении по внешним отношениям, депутат Ширак Торосян.

Он считает, что вокруг этих принципов есть консенсус, и единственным препятствием является Азербайджан: «Известно, что после апрельских событий ведутся переговоры о возобновлении переговоров».

Ценность заявления Хогланда, по мнению депутата-республиканца, заключается в том, что снова были подняты те положения, которые до апрельской войны были уже в основном согласованы.

На вопрос Aravot.am, Армения не пересмотрела свои позиции после апрельской войны, и являются для Армении все еще актуальными или темой для обсуждений упомянутые Хогландом мадридские принципы, Ширак Торосян ответил: «Позиция Армении после апрельских событий изменилась однозначно, она стала жестче. По моему мнению, это должно было произойти раньше, так как до этого затягивания со стороны Азербайджана ничего не давали для мирного разрешения конфликта. По моему мнению, после Казанской встречи Армения должна была занять более жесткую позицию, когда Азербайджан провалил соглашение о мире. Политическая власть Армении надеялась, что сможет привести Азербайджан в поле конструктивности при помощи воздействия международного сообщества, но произошел апрель».

На уточняющий вопрос Aravot.am, остаются ли все-таки Мадридские принципы в повестке Армении после апрельской войны, Ширак Торосян ответил, что этот вопрос решает высшая политическая власть Армении.

Мы спросили также по поводу того, что хотел сказать посол США в Армении Ричард Миллс, когда говорил о суверенном принятии решений Арменией. В интервью, данном на днях радиостанции «Свобода», посол США сказал: «Мы предельно ясно сказали, что наша цель в том, чтобы быть уверенными, что Армения может принимать суверенные решения о том, какой путь она избирает, какую выбирает экономическую и политическую модель. Мы хотим дать Армении инструменты для того, чтобы она продолжала принимать суверенные решения, и быть уверенными, что Армения не подвергнется давлению со стороны других с целью следования тому пути, по которому Армения идти не желает».

«Я не комментирую все то сказанное, где ставится под сомнение суверенитет Армении. Республика Армения свои решения принимает в контексте своего суверенитета и национальной безопасности», – сказал Ширак Торосян.