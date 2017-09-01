Обиженные на Гагика Царукяна – на свадьбе в Гюмри

На состоявшуюся на днях в Гюмрийском ресторане «Империал» свадьбу старшего сына бывшего депутата парламента Мартуна Григоряна – 18-летнего Камо, в которой принял участие также и президент страны Серж Саргсян, были приглашены почти все бывшие депутаты парламента, покинувшие партию «Процветающая Армения».

На свадьбе присутствовали несколько, так сказать, «бунтарей» из ППА, которые после парламентских выборов оказались в центре мандатного скандала в блоке «Царукян». В их числе Арут Карамельный – Арутюн Карагезян, который хотя и был избран депутатом от блока «Царукян», но так и не успел переступить порог парламента. Среди гостей был также Ваан Карапетян – Черри Ваан, который также был одним из видных кандидатов от блока «Царукян». Читатели помнят историю о его жестоком избиении во время избирательной кампании. Он тоже после выборов в Национальное собрание представил в ЦИК заявление о самоотводе, после чего взбунтовался и отозвал заявление. В конечном счете, он все же не попал в парламент. Был также приглашен и апаранец Лева Хачатрян, который на последних парламентских выборах был представлен в списке блока «Царукян», и также представил заявление с отказом от мандата.

В гюмрийском застолье приняли участие и перешедшие из ППА в РПА, но не избравшиеся депутатами Базмасер Аракелян и Мушег Петоян. Был на свадьбе и бывший депутат от «Процветающей Армении», ветеран-доброволец Рустам Гаспарян. Одним словом, в свадьбе сына своего бывшего соратника по партии приняли участие все некогда активные члены ППА.