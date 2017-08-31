Поле российско-американской конкуренции – в Карабахском вопросе

Сочинская встреча, уточнения и констатации из Вашингтона

Серж Саргсян 23 августа совершил рабочий визит в Сочи, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Согласно официальной информации, н а встрече президентов России и Армении обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений, перспективы развития сотрудничества в рамках интеграционных объединений, а также произошел обмен мнениями по «актуальным международным и региональным вопросам», в том числе по теме урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Путин подчеркнул, что в этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, а 29 августа исполняется 20 лет со дня подписания договора о дружбе и стратегическом сотрудничестве.

«За это время отношения между Арменией и Россией самым серьёзным образом укрепились как между суверенными государствами. У нас поддерживается интенсивный политический диалог, идёт сотрудничество на двусторонней основе и в сфере экономики, и в сфере безопасности, военного дела. Мы активно взаимодействуем в рамках международных организаций и наших интеграционных объединений»,- отметил президент РФ.

«Армяно-российские стратегические, союзнические отношения выделяются постоянным интенсивным диалогом на высшем уровне, широкой внешнеполитической координацией, конструктивным сотрудничеством на международных и региональных площадках, плодотворным сотрудничеством в области безопасности, военной и военно-технической сферах. Интенсивно развиваются наши торгово-экономические отношения. В прошлом году мы имели 15-процентный рост нашего товарооборота. А за шесть месяцев – почти 24 процента»,- отметил президент РА.

В то время, как Серж Саргсян в день годовщины принятия Декларации о независимости Армении в Сочи встречался с президентом РФ, уже бывший американский сопредседатель Минской Группы ОБСЕ Ричард Хогланд в Вашингтоне подчеркнул, что Мадридские принципы находятся в «повестке» дня.

Помимо перечисления 6 основных пунктов урегулирования карабахского конфликта, достойным внимания был ответ Хогланда на вопрос о размещении российских миротворцев в Карабахе. Возможно ли, чтобы сопредседатели Минской Группы ОБСЕ приняли решение заключить «джентльменское соглашение» о том, что миротворческие силы не будут из какой-либо страны-сопредседателя. Кто может осуществлять миротворческую миссию, учитывая сталкивающиеся интересы разных стран, спросили у экс-сопредседателя: «Я знаю о том, что в прошлом по этому вопросу были обсуждения. Вы использовали термин «джентльменское соглашение», оно было использовано и раньше. На данный момент мы вместе с остальными сопредседателями активно не обсуждаем состав миротворческих сил. Этот вопрос на самом деле еще не поднимался в тот период времени, когда я работал с моими хорошими коллегами — послом Поповым и послом Висконти. В ОБСЕ есть Группа планирования высокого уровня, это маленький офис, однако он готовится к тому дню, когда будет соглашение, будет урегулирование и необходимость в миротворцах. Откуда придут миротворцы, вокруг этого вопроса в последнее время обсуждений, несомненно, не было, и решений по этому вопросу в данный момент нет. От моих друзей в ООН я узнал также, что речь идет о политическом отделе, который внимательно следит за этим вопросом, что в вопросе миротворцев ООН готова оказать содействие, если будет подобное обращение. Так что, на мой взгляд, существует много возможностей, однако, несомненно, решения еще не приняты»,- заявил Хогланд.

Фактически, официальный Вашингтон констатировал, что на данный момент сопредседатели не поднимали вопрос о размещении миротворцев. Это важно с той точки зрения, что каждый раз после того, как публикуется информация о Мадридских принципах, появляется повод для того, чтобы опять поднять тему о размещении миротворцев.

Вообще, параллельно с переговорами, которые в Сочи проводили Саргсян и Путин, стала очевидной позиция еще одной председательствующей в Минской Группе страны — США, начиная с важного заявления Хогланда о том, что «нагорно-карабахский конфликт отличается от абхазского, южноосетинского или приднестровского».

Далее, тему Карабахского урегулирования продолжил посол США в Армении Ричард Миллз в интервью радиостанции «Азатутюн». Дипломат подчеркнул, что Хогланд говорил и подтвердил давно существующие принципы, и США, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, заявили, что они стали бы основой для любого урегулирования нагорно-карабахского конфликта, что все эти принципы являются предметом переговоров, какой-то один не важнее другого, нет никаких признаков того, что один будет реализован больше, чем другой, все это — часть одного пакета».

Из слов американского сопредседателя можно понять, что Вашингтон имеет определенные ожидания от предстоящей нью-йоркской встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана: «Очень важно, что обе стороны продолжают сокращать насилие и риторику. Это хорошая атмосфера для этой встречи, и обе стороны могут пойти на эту встречу и сосредоточиться на прогрессе»,- отметил посол США.

Достойны внимания оценки Миллза на тему армяно-американского военного сотрудничества – в контексте апрельской войны. «После трагических столкновений, произошедших в апреле, мы провели встречи с нашими коллегами из министерства обороны, чтобы обсудить выводы, сделанные после произошедшего. Это касалось, в частности, структуры вооруженных сил, командования, внутренней коммуникации, и обсудили возможную поддержку, исходя из опыта американских вооруженных сил, когда они после столкновений, боевых ситуаций готовят доклады и анализируют выводы, сделанные в каждом конкретном случае».

Далее посол США в Армении рассказал о том, какой была реакция: «В минобороны был большой интерес. У нас уже была подобная программа, однако после апреля важность этой программы возросла. Командующий европейскими силами США после апрельских событий прибыл в Армению и в числе других обсудил и этот вопрос с тогдашним министром обороны и начальником генштаба, о том, как мы можем помочь вооруженным силам извлечь уроки из апрельских событий. Я бы хотел прояснить для ваших телезрителей: наше содействие армянским вооруженным силам основывается на одном принципе – мы желаем помочь, чтобы вооруженные силы могли обеспечить безопасность армянского народа, армянской государственности. Мы осуществляем также другие программы, чтобы развивать обороноспособность армянских вооруженных сил. Наша позиция заключается в следующем: продавать наступательное оружие сторонам нагорно-карабахского конфликта нецелесообразно. Полагаю, это тот вопрос, в котором у нас существуют разногласия с Россией».

Достоин внимания ответ на следующий вопрос «Азатутюн»: «Если бы одна из сторон пришла и положила бы на стол 5 млрд. долларов, сказав, я хочу делать с вами бизнес, как российские чиновники говорят, пожалуйста, продайте нам наступательное оружие, думаете, США отказались бы?». «Уверяю вас, согласно нашей нынешней политике, мы от этого предложения отказались бы»,- дал исчерпывающий ответ посол США в РА.

Страна-сопредседатель Минской Группы ОБСЕ – США, через своего посла, таким образом, констатировала негативную роль другого государства-посредника – РФ в мирном урегулировании карабахского конфликта.

Что касается Азербайджана, то глава внешнеполитического ведомства этой страны, комментируя выступление Ричарда Хогланда, в частности, отметил: «Если Ереван признает, что принципы, озвученные Хогландом, не новы, то нужно начать субстантивные переговоры – для обсуждения деталей». Эльмар Мамедъяров добавил, что «Баку неоднократно заявлял о готовности к серьезным переговорам по изменению статус-кво, максимально быстрому урегулированию конфликта и возвращению устойчивого мира в регион».

Это проявление очередного лже-миролюбия Баку или ответ Азербайджана, благодаря давлению посредников по поводу проведения предстоящей встречи, покажет время. Официальный Ереван, как известно, в основе продолжения переговоров видит выполнение требования о внедрении механизмов расследования, вопрос, который Азербайджан игнорирует уже больше года. Наверное, неслучайно министр иностранных дел Азербайджана предпочел ничего не говорить на эту тему.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Обобщение – в следующем номере печатной версии «Аравот».

Газета «Аравот»,

29.08.2017г