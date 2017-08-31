Эммануэль Макрон: Франция не позволит, чтобы Путину все сошло с рук

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что имеет большие разногласия с президентом России Владимиром Путиным относительно Украины и «не позволит, чтобы ему все сошло с рук». Об этом Макрон заявил в интервью французскому еженедельном Le Point, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

«Я общаюсь со всеми. Очень прямо и очень откровенно», — сказал Макрон.

«Что касается Украины, то мы имеем большие разногласия с Владимиром Путиным. Я беру это во внимание. Франция не позволит, чтобы ему все сошло с рук», — сказал он.

Как известно, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона призвали Россию и Украину приложить больше усилий для полного прекращения огня на востоке Украины.