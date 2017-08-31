«У ребенка не получается танцевать, а мы обязываем. Заставлять школу, конечно, неправильно»: Левон Мкртчян

Вчера министр образования и науки Левон Мкртчян и мэр Еревана Тарон Маргарян созвали совещание с участием директоров старших и основных школ для обсуждения проблем сферы образования, а также новой инициативы «Учитель».

Во время совещания Левон Мкртчян, обращаясь к директорам школ, сказал: «Мы должны понимать, что перед школой сейчас поставлены три важные задачи, миссия школы – триединство знаний, воспитания и навыков. Если попытаться превратить все в предметы, навыки сделать предметами, дополнительное образование сделать предметами, мы получаем ту негативную картину, о которой в ваших предложениях написали и вы. Особенности навыков, экологию, гражданское образование, финансовое, предпринимательское и разные другие направления мы быстро трансформируем в предмет, вносим в наши учебные планы и вытесняем дисциплины, дающие знания. Здесь и начинаются наши проблемы. Мы должны уметь выбирать. В старших школах мы должны учить детей приобретать навыки, благодаря которым они смогут жить как граждане. Если восстановить это соотношение, качество в нашей системе образования повысится очень быстро, мы сможем готовить патриотов, уверенных в своих силах, имеющих знания молодых людей, способных противостоять всем изменениям в мире. Мы должны разгрузить наши программы».

Левон Мкртчян сказал, что обучение национальным танцам, песням, развитие других навыков следует оставить на усмотрение школ: «Я думаю, что у нас должно быть 10-12 разработанных программ факультативного образования, раздать их школам, и пусть школы сами выбирают, а оплату двух из них государство возьмет на себя. Школа должна начать работать во внеурочное время. Скажем, у ребенка не получается танцевать, а мы обязываем, один ребенок имеет склонность к танцам, другой хочет заниматься спортом, третий – изобразительным искусством. И вводить эти вопросы как обязательные, или заставлять школы включать их в программу неправильно».