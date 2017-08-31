Российский лоббист Ринат Ахметшин дал показания по делу о связях штаба Трампа с РФ: Associated Press

Большое жюри присяжных, сформированное спецпрокурором Робертом Мюллером, на закрытом заседании заслушало показания российско-американского лоббиста, который присутствовал на встрече с участием старшего сына президента Дональда Трампа в июне 2016 года. Как передает Голос Америки, об этом сообщает информагентство Associated Press.

Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил агентству, что Ринат Ахметшин выступал перед большим жюри в последние несколько недель.

Источник сообщил об этом на условиях анонимности в связи с конфиденциальным характером слушаний.

Встреча, о которой идет речь, состоялась за несколько недель до официального выдвижения Трампа кандидатом в президенты от Республиканской партии, и слова источника стали самым ясным на данный момент подтверждением, что Мюллер и его следователи рассматривают ее как относящийся к делу эпизод в их более широком расследовании российского вмешательства на выборах в 2016 году.

На встрече присутствовали Дональд Трамп-младший, зять президента Джаред Кушнер и бывший руководитель предвыборной кампании Пол Манафорт.

Из электронной переписки, опубликованной Трампом-младшим, следует, что он согласился на встречу, ожидая, что сможет получить информацию, дискредитирующую кандидата от демократов Хиллари Клинтон, якобы в рамках усилий российских властей по оказанию содействия кампании Трампа.

Бывший советский военный офицер Ахметшин, который служил в контрразведке, также является известным вашингтонским лоббистом. Он представлял российские интересы, пытаясь дискредитировать историю умершего в российской тюрьме адвоката Сергея Магнитского, в честь которого назван американский закон о санкциях.

На снимке — спецпрокурор Роберт Мюллер (фото — Голос Америки)