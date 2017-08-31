Сотрудница российского Первого канала выдворена из Украины: СБУ

Задержанную в Киеве сотрудницу российского Первого канала Анну Курбатову выдворили с территории Украины. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Радио Свобода.

В ведомстве отметили, что Курбатовой на три года запрещен въезд на Украину – из-за ее деятельности, которая, как считают в Киеве, вредит украинским национальным интересам.

Курбатова была задержана в Киеве 30 августа. Перед этим украинские активисты обвинили ее в «пропаганде, манипулировании общественно значимой информацией и тенденциозном изложением событий». Это произошло после сюжета Курбатовой о праздновании Дня независимости Украины. Тогда сотрудница Перового канала назвала парад в Киеве «Маршем зависимости».

«Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент идет оформление необходимых документов для ее официального выдворения», — написала пресс-секретарь Гитлянская вчера 30 августа.