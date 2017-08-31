Как спасти «Парней из музкоманды»

Я прохожусь по армянским телеканалам. По понятным причинам – в час отдыха ищу фильм для просмотра. В одном месте крутят американский фильм, где взяли в заложники ребенка, чтобы получить выкуп с родителей. Как только я увидел, что ребенку грозит опасность, сразу же переключил канал. Если я и буду смотреть «фирменные» фильмы, то только легкие комедийные мелодрамы, где парень и девушка сначала по каким-то причинам не понимают друг друга, но в конце все становится на свои места, и они целуются (приношу извинения за свой не столь утонченный киновкус). Но в тот момент такого фильма не было, и я вдруг наткнулся на «Парней из музкоманды».

Из советских кинокомедий для меня самыми притягательными остаются фильмы «3+2», «Кавказская пленница», «Волга-Волга», «Бриллиантовая рука» и некоторые другие фильмы, которые я могу смотреть с любого момента и всегда до конца.

То же самое и еще больше относится к «Парням из музкоманды». Мгер Мкртчян, Армен Хостикян, Левон Тухикян, Маис Карагезян, Ким Ерицян, Лоренц Арушанян, все они молоды и полны вдохновения, прибавить к ним мастера из старшего поколения Армана Котикяна – игра этих актеров не позволяет мне оторваться от экрана. А мелодию превосходного марша одного из наших любимых преподавателей, композитора Геворга Арменяна, я вспоминаю часто, когда что-то (временно) не получается.

После изъяснений любви к этому фильму, я должен сказать, что его показ по телевидению задевает моих друзей-дашнаков. И им есть на что обижаться, так как события 1920 года представлены в соответствии со стереотипами советской пропаганды, которые, мягко говоря, далеки от исторической правды. Комедийное представление Первой республики не должно нравиться не только дашнакам, но и ни одному гражданину Третьей республики.

Каков выход в таких случаях? Не показывать один из лучших образцов советского кино неправильно. Идеальным решением было бы перед каждым показом давать «вступительное слово» и все объяснять. Но это, вероятно, технически сложно. Остается изменить последний кадр фильма. Если вы помните, там написано: «Фильм посвящен славному 20-летию Советской Армении». Вместо этого можно написать: «События, описанные в фильме, не имеют ничего общего с историческими событиями».