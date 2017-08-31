Директор школы сделал замечание, а ответ министра удостоился бурных аплодисментов

«Господин министр, как вы считаете, не проявляем ли мы излишнюю поспешность в вопросе всеобщего инклюзивного обучения, как это произошло со старшими школами? Из-за такой поспешности со старшими школами мы сейчас имеем то, что имеем», – в таких словах один из директоров школ выразил вчера свое недовольство министру образования и науки Левону Мкртчяну, во время созванного министром совещания с директорами старших и основных школ для обсуждения инициативы «Учитель» и проблем, имеющихся в сфере образования.

Директор школы отметил, что мы уже долгие годы проводим систему инклюзивного образования, а теперь переходим ко всеобщей инклюзивной системе: «Есть программа. Когда читаешь ее, складывается впечатление, что она написана человеком, далеким от инклюзивного образования. Меня беспокоит то, что мы приступим к ее осуществлению, а там есть такие положения, которые нереалистичны и останутся на бумаге. А если останутся на бумаге, к чему писать? У меня много предложений, замечаний, которые можно будет впоследствии урегулировать в виде правовых актов, чтобы вдруг не провалить самые гуманистические программы реформ в сфере образования. Господин министр, не думаете ли, что для реализации этой программы необходима серьезная переподготовка и для директоров, и для преподавательских коллективов?».

Выслушав замечание, Левон Мкртчян ответил: «Давайте договоримся, что на основании ваших замечаний мы развернем у вас дискуссию вокруг инклюзивного обучения. Я приму участие, так как меня действительно беспокоят проблемы. Я полностью разделяю ваше беспокойство относительно инклюзивного образования. Но сравнивать инклюзивное обучение со старшими школами, как политику, неправильно».

Министр сказал, что мы пытаемся обогнать многие передовые страны мира и обозначаем сроки относительно инклюзивного обучения: «Лично я против сроков. Посмотрите. Мы решили в 2018 году исключить средне-специальное образование. Почему в 18-м? Давайте примем на вооружение политику – когда это станет возможно… Как я могу сейчас окончившему училище техникум Бакунца 52-летнему человеку с 25-летним стажем, который является одним из лучших учителей сказать: знаешь, ты должен пойти в заочном порядке получить в педагогическом вузе кусок бумажки… Он же своими знаниями уже все окончил».

Эти слова министра директоры школ встретили бурными аплодисментами.