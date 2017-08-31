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13:25 | Август 31 2017

ВМС США провели комплексную проверку системы ПРО у побережья Гавайев: ракета средней дальности сбита

ВМС США провели комплексную проверку системы ПРО у побережья Гавайев: ракета средней дальности сбита

ВМС США в среду успешно сбили баллистическую ракету средней дальности у побережья Гавайев в рамках проверки оборонных систем после очередного ракетного испытания в КНДР, передает Голос Америки.

Как сообщается в заявлении ВМС, экипаж американского военного судна «успешно провел комплексное оборонное испытание».

Директор Агентства по противоракетной обороне генерал-лейтенант Сэм Гривс заявил: «Мы продолжим разрабатывать технологии противоракетной обороны, чтобы опережать угрозу по мере ее развития».

Во вторник Пхеньян запустил баллистическую ракету над территорией Японии. Это уже не первый запуск северокорейской ракеты в направлении Японии. Ракеты, запущенные Северной Кореей, в большинстве своем упали в Японское море.

Фото — Голос Америки

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Рубрики: Военные, Международные

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