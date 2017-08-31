The Telegraph опубликовало фото вероятных организаторов неудавшегося госпереворота в Черногории из ГРУ ГШ РФ: фото

Британское издание The Telegraph опубликовало фото вероятных организаторов попытки государственного переворота в Черногории в октябре 2016 года, передает Европейская правда.

На снимках, полученных европейскими спецслужбами, вероятно, зафиксированы два офицера ГРУ РФ – Эдуард Шишмаков и Владимир Попов.

Она посещали Черногорию и следили за человеком, которого они наняли, чтобы организовать свержение правительства Черногории.

Считается, что фотографии были сделаны в парке в Белграде во время неудачного государственного переворота и являются ключевой частью доказательств, которые, по словам прокуроров, связывают попытку переворота с российскими «государственными органами».

Кремль категорически отрицал какую-либо причастность к событиям в Черногории, а два пророссийских оппозиционных лидера среди подсудимых утверждают, что переворот был выдумкой, чтобы дискредитировать их.

Однако британские и американские официальные лица считают, что заговор поддерживался на высоком уровне из России и был одним из самых смелых примеров попыток Кремля подорвать европейские демократии.

По версии следствия, Попов и Шишмаков наняли для своих целей представителя антизападного движения Александра Синджелича. На одном из фото также зафиксирован момент переговоров Шишмакова с ним.

После провала переворота Синджелич стал свидетелем обвинения и его показания станут ключевой частью процесса.

Издание также сообщает данные о Шишмакове. В 2014 году его сняли с должности заместителя военного атташе России в Польше после того, как поляки уличили его в шпионаже.

На Балканы он попал по паспорту, оформленному на фамилию Широков. По мнению прокуратуры Черногории, документ он мог получить только от официальной власти.

Напомним, в попытке государственного переворота обвиняются 14 человек. Кроме лидеров пророссийской оппозиции Андрея Мандича и Милана Кнежевича обвиняются водитель Мандича, двое россиян – Эдуард Шишмаков и Владимир Попов – и девять граждан Сербии.

16 октября прошлого года в день парламентских выборов в Черногории арестовали 20 граждан Сербии, обвинив их в планировании вооруженных нападений на государственные учреждения.

Оппозиционные партии заявили, что вся операция была сфабрикована, и обвинили премьера Мило Джукановича в использовании служб безопасности для продолжения своего руководства страной, которое длится уже четверть века.

Фото — The Telegraph и Европейская правда