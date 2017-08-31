Зачем Альма-матер понадобились наркотики?

В сегодняшней повестке правительства есть примечательный проект решения.

Согласно этому решению предусматривается предоставить Ереванскому государственному университету трехлетнюю лицензию на ввоз наркотических, психотропных веществ и других средств. Однако в проекте нет ни единой строчки относительно того, для чего Альма-матер понадобились эти препараты. Следует отметить, что когда годы назад ГНКО «Ереванский государственный университет» был реорганизован в фонд, изменение статуса объяснили следующим образом:

«Это обеспечит более гибкую предпринимательскую деятельность, диверсифицирует финансовые ресурсы, позволит более эффективно организовать процесс закупок и решать ряд других проблем, стоящих перед университетом».