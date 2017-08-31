Состояние раненного своим тестем следователя стабильно

29 августа в Ванадзоре возле полицейского отделения Тарон А.М. нанес колюще-режущим предметом телесные повреждения В.А. Последний является следователем Степанаванского следственного отдела Следственного управления Лорийского марза Следственного комитета РА, капитаном юстиции. Он был доставлен в Ванадзорский медицинский центр.

Из больницы нам сообщили, что состояние В.А. стабильное, опасности для жизни нет. «На передней стенке грудной клетки имеется колотая рана, легкое не повреждено, проникновения в грудную клетку нет. Состояние стабильное, средней тяжести, близкое к удовлетворительному», – рассказал директор медицинского центра Вардан Абовян.

Shamshyan.com сообщил, что следователь был ранен своим тестем. Согласно релизу Следственного комитета, была выявлена ​​личность предполагаемого преступника и мотивы. Подозреваемый был арестован. По факту случившегося в Лорийском областном следственном управлении возбуждено уголовное дело в связи с попыткой совершить покушение в соответствии с частью 1 статьи 34-104 Уголовного кодекса Республики Армения.